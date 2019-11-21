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21 листопада • оновлено в 16:40
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"Де голос?" Крутий злив у мережу живий виступ Пугачової

3.8т
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Російська співачка Алла Пугачова шокувала шанувальників живим виконанням своєї пісні.

Так, композитор Ігор Крутий опублікував на сторінці в Instagram відео з ювілею Примадонни. У ролику Пугачова виконує свою пісню "Любовь похожая на сон".

Алла Пугачова

Алла Пугачова

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Однак у коментарях під публікацією багато користувачів були шоковані живим співом зірки. На їхню думку, час Алли Пугачової вже минув і їй треба поступитися дорогою молодим і талановитим.

"Тепер-то Пугачовій краще забути про цю пісню", "Треба йти йдучи. В моїй голові чути молодий голос Алли, а це сиплий спів навіяв смуток по молодості", "Жах, жах. Навіщо їй треба було ганьбити себе. Не дарма ж на пенсії, це не та Алла", обурювалися в мережі.

"Де голос?" Крутий злив у мережу живий виступ Пугачової
"Де голос?" Крутий злив у мережу живий виступ Пугачової
"Де голос?" Крутий злив у мережу живий виступ Пугачової
"Де голос?" Крутий злив у мережу живий виступ Пугачової
"Де голос?" Крутий злив у мережу живий виступ Пугачової
"Де голос?" Крутий злив у мережу живий виступ Пугачової
"Де голос?" Крутий злив у мережу живий виступ Пугачової

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, росЗМІ довідалися суму гонорару, яку російська співачка Алла Пугачова заробила за свій останній концерт у Білорусі.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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