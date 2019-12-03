"Д*біла потрібно лікувати": мережу розлютило нове відео Паніна з донькою

Одіозний російський актор Олексій Панін шокував мережу новим відео за участю своєї дочки Ані.

На своїй сторінці в Instagram Панін опублікував відео, на якому він рачки тікає на кухню, а дівчинка переслідує батька з ременем у руках (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Позбавте мою дочку батьківських прав", – підписав відео Панін.

Олексій Панін із донькою Анею СтарХит

У ролику Аня прив'язує батька до батереї і кричить: "Квіти мої не ламай, д*біл".

Потім Панін звертається до доньки в кінці: "Ти погано зіграла, бл*ть!"

Кадр із відео

Кадр із відео

Очевидно, відео стало продовженням скандального ролика, на якому Панін прив'язує дочку до батереї.

Кадр із відео

Користувачів обурив новий відеозапис:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно тікати з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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