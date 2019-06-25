"Давні друзі": у мережі скандал через фото Зіброва з організатором "ЛНР"

У мережі вибухнув скандал через фотографії народного артиста України, співака Павла Зіброва з відомим сепаратистом, кандидатом на виборах до Верховної Ради Володимиром Струком.

Знімок з'явився на сторінці "Фонду Володимира Струка" у Facebook на початку червня. "Друг нашого фонду, народний артист України, Павло Зібров. З такими людьми Луганщина непереможна!", — підписали знімок.

Судячи з геолокації на сторінці в Instagram, фотографія була зроблена у місті Кремінна, де фонд брав участь у святкуванні 81-ї річниці утворення Луганської області.

На знімок відреагував відомий журналіст Денис Казанський. "Справа на фото народний артист України, співак Павло Зібров. А зліва - луганський сепаратист Володимир Струк, який разом із Болотовим і Царьовим організовував незаконний референдум щодо відділення Луганської області, закликав до насильства, допомагав створювати збройні загони бойовиків ЛНР", — написав Казанський у Facebook.

"Взагалі артист Зібров справжній патріот. Співає українські пісні, носить вишиванку. Але коли платить покидьок і зрадник, якому треба потрапити до парламенту, артист Зібров не може відмовити. Вишиванка вишиванкою, а 20 баксів — це завжди 20 баксів. Не будь, як Павло Зібров", — додав журналіст.

Також на фото відреагувало об'єднання ветеранів АТО у Луганській області у себе у Facebook.

"Павле Миколайовичу! Народний артисте України! Тих, хто розв'язав війну в нашому домі, ми знаємо поіменно. Серед них і цей покидьок із Луганська Володимир Струк, з яким ви так добре позуєте на фото, яке він розмістив на своїх ресурсах. Сподіваємося, що це архів і ви вже давно забули про знайомство із ним", — написали в об'єднанні.

"Він анонсував концерти на свою підтримку за вашої участі. Ви про це в курсі, пане Зібров? Якщо ні, то нагадуємо, що Струк, будучи у 2014 р. нардепом від Партії регіонів, організовував і фінансував загони бойовиків т. зв. ЛНР, активно облаштовував блокпости і напрямки, причетний до початку війни на сході України, на якій гинуть і донині тисячі українських громадян", — додали у ветеранів.

OBOZREVATEL спробував зв'язатися із самим Павлом Зібровим або його представниками, але поки без успіху.

У самому ж фонді нам відповіли, що співака і політика пов'язують давні стосунки. "Я знаю, що у них давно особисті взаємини і дружба. Знаю, що 12-13 липня Зібров поїде в Луганську область до міста Кремінна з концертом", — розповіли у фонді.

Як повідомляється на сайті "Миротворець", Струк спонсорував терористів на Донбасі. Проти нього було розпочато кримінальне провадження за ознаками закликів до порушення територіальної цілісності України. Він особисто організував групу озброєних бойовиків — так званий "загін самооборони" у луганському селищі Ювілейний. Струк із георгіївською стрічкою на грудях у 2014 році "гастролював" у окупованому Лутугіному Луганської області і брав участь у мітингу 9 Травня.

Фото 2014 року Східний Фарватер

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці квітня 2019 року стало відомо, що Струк має намір балотуватися на чергових виборах до Верховної Ради. Він обирається за 113 округом у Луганській області.

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