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"Давні друзі": у мережі скандал через фото Зіброва з організатором "ЛНР"

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У мережі вибухнув скандал через фотографії народного артиста України, співака Павла Зіброва з відомим сепаратистом, кандидатом на виборах до Верховної Ради Володимиром Струком.

Знімок з'явився на сторінці "Фонду Володимира Струка" у Facebook на початку червня. "Друг нашого фонду, народний артист України, Павло Зібров. З такими людьми Луганщина непереможна!", — підписали знімок.

Судячи з геолокації на сторінці в Instagram, фотографія була зроблена у місті Кремінна, де фонд брав участь у святкуванні 81-ї річниці утворення Луганської області.

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"Давні друзі": у мережі скандал через фото Зіброва з організатором "ЛНР"

На знімок відреагував відомий журналіст Денис Казанський. "Справа на фото народний артист України, співак Павло Зібров. А зліва - луганський сепаратист Володимир Струк, який разом із Болотовим і Царьовим організовував незаконний референдум щодо відділення Луганської області, закликав до насильства, допомагав створювати збройні загони бойовиків ЛНР", — написав Казанський у Facebook.

"Взагалі артист Зібров справжній патріот. Співає українські пісні, носить вишиванку. Але коли платить покидьок і зрадник, якому треба потрапити до парламенту, артист Зібров не може відмовити. Вишиванка вишиванкою, а 20 баксів — це завжди 20 баксів. Не будь, як Павло Зібров", — додав журналіст.

Також на фото відреагувало об'єднання ветеранів АТО у Луганській області у себе у Facebook.

"Павле Миколайовичу! Народний артисте України! Тих, хто розв'язав війну в нашому домі, ми знаємо поіменно. Серед них і цей покидьок із Луганська Володимир Струк, з яким ви так добре позуєте на фото, яке він розмістив на своїх ресурсах. Сподіваємося, що це архів і ви вже давно забули про знайомство із ним", — написали в об'єднанні.

"Він анонсував концерти на свою підтримку за вашої участі. Ви про це в курсі, пане Зібров? Якщо ні, то нагадуємо, що Струк, будучи у 2014 р. нардепом від Партії регіонів, організовував і фінансував загони бойовиків т. зв. ЛНР, активно облаштовував блокпости і напрямки, причетний до початку війни на сході України, на якій гинуть і донині тисячі українських громадян", — додали у ветеранів.

"Давні друзі": у мережі скандал через фото Зіброва з організатором "ЛНР"
"Давні друзі": у мережі скандал через фото Зіброва з організатором "ЛНР"

OBOZREVATEL спробував зв'язатися із самим Павлом Зібровим або його представниками, але поки без успіху.

У самому ж фонді нам відповіли, що співака і політика пов'язують давні стосунки. "Я знаю, що у них давно особисті взаємини і дружба. Знаю, що 12-13 липня Зібров поїде в Луганську область до міста Кремінна з концертом", — розповіли у фонді.

Як повідомляється на сайті "Миротворець", Струк спонсорував терористів на Донбасі. Проти нього було розпочато кримінальне провадження за ознаками закликів до порушення територіальної цілісності України. Він особисто організував групу озброєних бойовиків так званий "загін самооборони" у луганському селищі Ювілейний. Струк із георгіївською стрічкою на грудях у 2014 році "гастролював" у окупованому Лутугіному Луганської області і брав участь у мітингу 9 Травня.

Фото 2014 року

Фото 2014 року

Східний Фарватер

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці квітня 2019 року стало відомо, що Струк має намір балотуватися на чергових виборах до Верховної Ради. Він обирається за 113 округом у Луганській області.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Павло ЗібровВолодимир Струк
Місце
Україна
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