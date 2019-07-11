"Давайте заборонимо iTunes!" Продюсер розніс рішення України по дитячому "Євробаченню"

Україні потрібно проводити власні фестивалі і конкурси, щоб діти не їздили виступати в Росію. Одними заборонами ідеологічну війну виграти неможливо.

Про це заявив в ефірі ObozTV український продюсер Денис Путінцев, коментуючи зміну правил відбору на дитяче "Євробачення".

Нагадаємо, тепер в національному відборі на пісенний конкурс заборонено брати участь дітям, які після 2014 року виступали на території країни-агресора Росії.

"Хотілося би згадати фразу, яку використовували під час сталінських репресій: "Діти за батьків не відповідають". Вона зараз буде дуже доречна", – зазначив Путінцев.

"У разі дорослого "Євробачення" ми можемо говорити про якісь етичні норми. Етичні норми щодо дітей розмиті – швидше, тут потрібно з батьками проводити роботу, а не з дітьми", – пояснив він.

Продюсер нагадав, що юним виконавцям необхідно здобувати на конкурсах вокальну і творчу практику.

"Можливо, потрібно вводити у нас стимулюючі конкурси та фестивалі. Як це роблять в Росії. Щоб батьки і діти не їздили в Росію виступати", – запропонував він.

Новини Скандальні українські зірки знову виступлять в Росії

За словами Путінцева, Україні потрібно розвивати дитячу творчість і більше уваги приділяти ідеологічному підтексту.

"У багатьох випадках ми програємо ідеологічну війну. Програємо її в гаджетах наших дітей... Ви послухайте, що слухають українські підлітки. Звичайно, багато і української музики. Але "на райончику" вони слухають російський репчик. А хто з цим працює?", – поцікавився продюсер.

"Давайте заборонимо iTunes, давайте заборонимо Google Play... Ми ВКонтакте заборонили. І що змінилося? За великим рахунком, нічого. Підлітки як слухали ту музику, як спілкувалися з тими людьми, так і продовжують. Роблять це через VPN, по-іншому виходять з ситуації", – наголосив він.

Учасникам дитячого "Євробачення" від 9 до 14 років junioreurovision.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна громадська телерадіокомпанія України (НГТУ) заборонила брати участь у відборі на дитяче "Євробачення" юним виконавцям, які після 1 січня 2014 року виступали на території країни-агресора чи на окупованих територіях.

На рішення НГТУ вже з'явилася реакція Росії. Зокрема, продюсер Йосип Пригожин запропонував "дати шанс" юним українцям виступити на пісенному конкурсі від РФ.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram