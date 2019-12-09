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9 грудня • оновлено в 11:45
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"Давайте влаштуємо день крику!" Репер із РФ назвав траур в Україні "є**ною показухою"

2.1т
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8 грудня на концерті в Одесі російський музикант Morgenshtern (Алішер Моргенштерн) назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі - "є**ною показухою".

Відео на своїй сторінці в Facebook опублікував український моряк, який побував у полоні, Андрій Ейдер.

Morgenshtern

Morgenshtern

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"Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто є**на показуха. Давайте влаштуємо замість дня жалоби – день, бл*дь, крику – сх*я пожежних перевірок немає в місті?" – сказав музикант під час концерту.

Користувачі мережі негативно відреагували на висловлювання артиста.

"Який сором", "Найбільш огидно, що натовп ще йому скандує", "Просто нестерпно бачити в Україні виступи російських окупантів", "Деяким людям думати нічим", пишуть у коментарях.

"Давайте влаштуємо день крику!" Репер із РФ назвав траур в Україні "є**ною показухою"
"Давайте влаштуємо день крику!" Репер із РФ назвав траур в Україні "є**ною показухою"
"Давайте влаштуємо день крику!" Репер із РФ назвав траур в Україні "є**ною показухою"

Як раніше писав OBOZREVATEL, в США в чиказькому аеропорту в неділю, 8 грудня помер відомий американський репер Juice Wrld (Джаред Ентоні Гіґґінс). Як з'ясувалося, причиною смерті став серцевий напад.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Україна Одеса
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Хо Хол
Хо Хол
Логичные вопросы. Почему нет проверок, почему нарушена пожарная безопасность, почему проводка не менялась со времен СССР, почему отапливаются буржуйками и куча других вопросов. Но xoxлы тупые и им проще устроить день траура, чтобы дальше оставить все как есть и спустить на тормозах вместо того чтобы привлечь ответственных и навести порядок.
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