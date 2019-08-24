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"Давайте об'єднуватися": артистці, яка зачитала реп на Майдані, пригадали скандальні заяви про Росію

7.2т Читати матеріал російською

Українська співачка Аліна Паш, яка виступила перед президентом Володимиром Зеленським у День Незалежності, раніше заявляла, що вірить в мир у всьому світі, а співатиме там, де потрібно.

Їй пригадали скандал навколо московського фестивалю Bosco Fresh Fest. У травні 2019 року Паш дала пояснення в інтерв'ю "Громадському".

"Недорозуміння ситуації, і в даному випадку я велась на абсолютно такі адекватні внутрішні переживання. Мене запросили на ту землю із однією українською піснею. Я дивлюся лайнап, а там Земфіра, ще різні такі кльові артисти. А Земфіра іще з молодих років революційна, кльова. Я думаю, боже, я хочу туди іти, виступити із українською піснею. А ще звернутися до тих людей, які там є, адекватних. Сказати "ей, у нас там теж нормальні люди, давайте нормальні з нормальними об’єднаємось". А всю цю дічь, яка є окрема, давайте її викорінювати", – говорила Паш.

Аліна Паш - День Незалежності

Аліна Паш - День Незалежності

Кадр з відео

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Вона додала, що хотіла "штовхати більшістю" адекватних, освічених осіб з добром у серці. За словами Паш, вона вірила в мир на всій землі, тому подібна участь у фестивалі її ніяк не бентежила. Тим більше, що там платили.

Аліна Паш

Аліна Паш

"Я наївна, потім мені багато хто написав: Аліна, куди ти влізла, люди не зрозуміють зараз, не лізь туди. І я розумію, що це ось така безглузда ситуація, коли більшість трохи недалеких людей бере верх, і дуже за це прикро. Тому що це життя, це дві країни, це купа-купа людей, і їх нещастя, змішане з агресією, і куди від того діватися, тому так, я тоді ще записувала відео з поясненням, але воно все в д*пу було. Всі ці ось супер патріоти не хочуть чути і слова, тому що у них на аватарке вони з калашом", – стверджувала тоді співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня Паш виступила з репом на Майдані, однак не всім сподобалася така ініціатива в День Незалежності. У зв'язку з цим OBOZREVATEL згадав, хто вона така, і які композиції випускала останнім часом.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес скандали
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