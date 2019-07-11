"Давай в прем'єри": колишній чоловік Камінської спантеличив мережу заявою про вибори

Колишній чоловік популярної української співачки Слави Каменської, пластичний хірург Едгар Камінський спантеличив мережу заявою про парламентські вибори в Україні.

Відповідне відео під хештегом # яйду опубліковано на його сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскролльте до кінця сторінки).

"Шановні виборці. Я балотуюся в депутати. Моя передвиборча програма – "В кожну хату по імпланту". Голосуйте", – сказав Камінський.

Едгар Камінських Кадр з відео

В описі до ролика він запитав у фоловерів, чи є у нього шанси на виборах. У коментарях під жартівливим роликом, на якому в кінці за допомогою редактора підмалювали падаючі зверху імпланти різних розмірів, він попросив поставити галочку, якщо шанувальники за "Натуральність".

Деякі сприйняли його слова про балотування за чисту монету. На що інша частина фоловерів посміялася.

Едгар Камінський instagram.com/edgar_kaminskyi

"Почуття гумору – це чудова риса чоловіка", "Найсмішніше, що багато хто не зрозумів вашого гумору і сприймають все серйозно", "Так ось він мій шанс! На один імплант я вже нашкрябала", "Нарешті нормальний депутат, голосую", "Потрібно спробувати. Депутати будуть всі гарні, як на підбір", "І ви туди ж", "Можна в прем'єри", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шанувальники солістки українського гурту "НеАнгели" Слави Камінської масово обговорюють її розлучення з хірургом Едгаром, адже пара довгий час вважалася зразковою в світі шоубізу.

Нагадаємо, інформація про розлучення Слави й Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання з приводу розірвання шлюбу заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

На перше засідання суду прийшов тільки адвокат чоловіка співачки. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!