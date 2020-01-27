"Давай помиємося разом?" Потап зробив Балану несподівану пропозицію

Український репер Потап зробив несподівану пропозицію молдавському співакові Дану Балану, який є одним з тренерів шоу "Голос країни 10". Так, артист запропонував своєму колезі разом помитися.

Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Уяви собі, ось ми роздягаємось з Настею в душі, миємося і співаємо "Як ти не крути, але ми не пара, не пара". Ми миємо один-одного. А ти що, миєшся сам? - звернувся Потап до Данf Баланf, - я думав заходять пажі і кажуть: "Так, король" і один на іншого стають і починають його мити, а окремі маленькі вампірчики зачісують Дана і кажуть: "Ви будете найкрасивіший! Ви з усіх мертвих, самий живий". Дан, давай помиємося разом?".

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця другого ефіру шоу "Голос Країни" Крістіна Карабанова приревнувала Дана Балана до співачки Тіни Кароль.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!