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27 січня • оновлено в 04:32
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"Давай помиємося разом?" Потап зробив Балану несподівану пропозицію

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Український репер Потап зробив несподівану пропозицію молдавському співакові Дану Балану, який є одним з тренерів шоу "Голос країни 10". Так, артист запропонував своєму колезі разом помитися.

Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Давай помиємося разом?" Потап зробив Балану несподівану пропозицію
Новини
"Пограємо в Дана та Тіну?" Каменських і Потап потролили Кароль в ефірі "Голосу Країни"

"Уяви собі, ось ми роздягаємось з Настею в душі, миємося і співаємо "Як ти не крути, але ми не пара, не пара". Ми миємо один-одного. А ти що, миєшся сам? - звернувся Потап до Данf Баланf, - я думав заходять пажі і кажуть: "Так, король" і один на іншого стають і починають його мити, а окремі маленькі вампірчики зачісують Дана і кажуть: "Ви будете найкрасивіший! Ви з усіх мертвих, самий живий". Дан, давай помиємося разом?".

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця другого ефіру шоу "Голос Країни" Крістіна Карабанова приревнувала Дана Балана до співачки Тіни Кароль.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Голос країни" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марія Дідик
Тема
Голос країни
Особи
Олексій Потапенко (Потап) Дан Балан
Тег
Голос країни-10
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