"Давай, Малютка, давай!" З'явилося відео, як Шуров доїть корову

У мережі з'явилося відео, на якому український музикант, лідер групи Pianoбой Дмитро Шуров доїть корову в селі Пашківка.

Кумедне відео опублікували на YouTube. На ньому співак приходить в гості до родини в селі і проситься подоїти корову. При цьому він попросив показати, як правильно підходити до тварини на прізвисько Малютка, щоб його "не звинуватили в харассменті".

"Давай, Малютка, давай !!, - примовляв Шуров в процесі.

"Готуючись до концерту в "Палаці спорту" 8 березня, я задумався над тим, що народ знає, чим я займаюся: ходить на концерти, стежить в соцмережах і ЗМІ. А я мало знаю, чим живе і займається народ. Тому, замість поїздки на Балі, я вирішив провести січневу відпустку, працюючи на справжніх роботах, де трудяться тисячі українців. У першій серії мені випала можливість побути доярем корови. Не стріляйте в піаніста, він доїть, як вміє!, - написав музикант на своїй сторінці в Facebook.

У мережі з гумором відреагували на це відео. Правда, один з коментаторів зазначив, що цього замало для цієї роботи.

"Людська робота від 9-ти до 5-ти" - це надоїти півлітра молока? Ну-ну ", - написав користувач під відео.

Співак відповів на коментар. "А скільки літрів надоїли ви? Ви забуваєте про диво монтажу. Надій був серйозний. Але щоб показати весь процес довелося б знімати повний метр, а ми пітчинг Держкіно провтикали", - написав Шуров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі із захопленням відреагували на пісню з нового альбому Pianoбой "Я можу все".

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