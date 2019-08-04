Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

4 серпня 34 роки виповнюється українській співачці, актрисі і моделі Даші Астаф'євій. Артистка прославилася завдяки участі в гурті NikitA і фотосесій для журналу Playboy.

Дар'я Астаф'єва народилася в 1985 році в місті Орджонікідзе Дніпропетровської області. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найсексуальніші фото співачки.

instagram.com/da_astafieva

У квітні 2006 року Астаф'єва стала "playmate місяці" українського видання Playboy, а вже в 2007 році виграла титул "дівчини року". Фотосесію Астаф'євої для українського випуску Playboy передрукували 15 видань журналу у всьому світі і після того, як фотографії потрапили в американську редколегію в червні 2008 року, її запросили на зйомки в США.

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

Астаф'євій було запропоновано участь у конкурсі на ювілейну обкладинку на честь 55-річчя журналу.

З 2008 по 2017 рік Астаф'єва була солісткою гурту NikitA.

Зараз артистка займається сольною кар'єрою і постійно радує своїх шанувальників відвертими знімками.

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Астаф'єва спантеличила шанувальників сценічним костюмом, виконаним в БДСМ-стилі.

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