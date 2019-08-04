Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

1.2т Читати матеріал російською

4 серпня 34 роки виповнюється українській співачці, актрисі і моделі Даші Астаф'євій. Артистка прославилася завдяки участі в гурті NikitA і фотосесій для журналу Playboy.

Дар'я Астаф'єва народилася в 1985 році в місті Орджонікідзе Дніпропетровської області. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найсексуальніші фото співачки.

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Новини
"Зніми чоботи, вже літо!" Каменських рознесли за новий образ

У квітні 2006 року Астаф'єва стала "playmate місяці" українського видання Playboy, а вже в 2007 році виграла титул "дівчини року". Фотосесію Астаф'євої для українського випуску Playboy передрукували 15 видань журналу у всьому світі і після того, як фотографії потрапили в американську редколегію в червні 2008 року, її запросили на зйомки в США.

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Астаф'євій було запропоновано участь у конкурсі на ювілейну обкладинку на честь 55-річчя журналу.

З 2008 по 2017 рік Астаф'єва була солісткою гурту NikitA.

Зараз артистка займається сольною кар'єрою і постійно радує своїх шанувальників відвертими знімками.

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Даші Астаф'євій - 34: найсексуальніші фото співачки

instagram.com/da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Астаф'єва спантеличила шанувальників сценічним костюмом, виконаним в БДСМ-стилі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel