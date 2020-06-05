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5 червня • оновлено в 19:49
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Даша Ульянова зізналася, чи намагався її повернути Михайлюк після секс-скандалу

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Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова зізналася: головний герой Макс Михайлюк не намагався повернути її, після того, як на пост-шоу всі дізналися про його інтимний зв'язок з іншою учасницею.

За словами дівчини, зараз вона вже відпустила ситуацію і не чекає від Макса жодних кроків у свій бік. Про це дівчина заявила в інтерв'ю виданню "Факти".

Переможниця "Холостяк-10" Даша Ульянова

Переможниця "Холостяк-10" Даша Ульянова

Фото: instagram / dasha_ulyanovaa

"Та мені, якщо чесно, це вже не потрібно. Я цим перехворіла, це все вже відлягло", – зазначила Даша.

Також Ульянова розповіла, чому й досі носить каблучку, яку вона отримала від Михайлюка в фіналі.

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

"Це така пам'ять. Я її раніше не носила, а зараз ношу. Як прикрасу, а не як талісман. Але ця каблучка мені коштувала стількох нервів, що здати в ломбард точно не варіант", – поділилася переможниця "Холостяка".

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку з відвертих фото переможниці "Холостяка-10" Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
Холостяк-10 шоу-бизнес шоу
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