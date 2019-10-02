У латексі і з батогом: ведуча "Х-Фактора" знялася в БДСМ-стилі

Українська актриса і ведуча "X-Фактора" Даша Трегубова відсвяткувала 39-ий день народження на знімальному майданчику серіалу "Брати по крові" в латексі та з батогом.
Як повідомляє "КП в Україні", у стрічці, яка вийде 15 жовтня на "2+2", вона зіграла сексуальну власницю БДСМ-студії, і вже з'явилися перші спокусливі знімки.
Уточнюється, що героїня Трегубової – успішна, самовпевнена і сексуальна Надія Архипова, яка має процвітаючий бізнес. Але черговий сеанс у будинку розпусти закінчується вбивством клієнта, а жінка виявляється головною підозрюваною.
Даша Трегубова в БДСМ-стилі
"2+2"
"Це, напевно, один із найяскравіших образів, який мені довелося зіграти за останній час! Моя героїня – фатальна жінка. Вся справа в її незвичайності та в тому, як вона вміло вирішує не тільки сексуальні фантазії, але й психологічні проблеми, які пов'язані зі стосунками. Вона дає гарні поради та, до речі, грає не останню роль у детективній історії серіалу", – повідала вона.
Трегубова в БДСМ-стилі
"2+2"
Уточнюється, що перший знімальний день Даші пройшов у реальній БДСМ-студії, де за сюжетом працює її героїня. Відзначала день народження актриса прямо на майданчику.
"Зазвичай у своєму розкладі я вказую, що день мого народження зайнятий. Намагаюся не планувати в цю дату зйомки або робочі поїздки. Але цього разу забула це зробити, тому зустріла свій день народження в латексі", – додала Трегубова.
Красиве на ніч в # дашачітает # дашачітає Вірш Наді Єлькою @ n.yelko_ "бгають хмари" Спасибі надзвичайно талановиту команді з Дніпра, яка все це придумала і воплотіла❤️ Відео @oksana_kuksa_video Ідея і організація @galina_shkurenko Плаття @ elena.kondratova_design Макіяж @matildainozemtseva Музика @ revsun_music Студія @contrabas__video Special guest star кінь Монте Кардо @konnyi__dvor # вірші # поезія # вірші # поезія # чітаюстіхі # актриса #poetry #poems #ukraine # україна # Найкраще #videooftheday #beauty # краса
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