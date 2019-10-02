У латексі і з батогом: ведуча "Х-Фактора" знялася в БДСМ-стилі

Українська актриса і ведуча "X-Фактора" Даша Трегубова відсвяткувала 39-ий день народження на знімальному майданчику серіалу "Брати по крові" в латексі та з батогом.

Як повідомляє "КП в Україні", у стрічці, яка вийде 15 жовтня на "2+2", вона зіграла сексуальну власницю БДСМ-студії, і вже з'явилися перші спокусливі знімки.

Уточнюється, що героїня Трегубової – успішна, самовпевнена і сексуальна Надія Архипова, яка має процвітаючий бізнес. Але черговий сеанс у будинку розпусти закінчується вбивством клієнта, а жінка виявляється головною підозрюваною.

Даша Трегубова в БДСМ-стилі "2+2"

"Це, напевно, один із найяскравіших образів, який мені довелося зіграти за останній час! Моя героїня – фатальна жінка. Вся справа в її незвичайності та в тому, як вона вміло вирішує не тільки сексуальні фантазії, але й психологічні проблеми, які пов'язані зі стосунками. Вона дає гарні поради та, до речі, грає не останню роль у детективній історії серіалу", – повідала вона.

Трегубова в БДСМ-стилі "2+2"

Уточнюється, що перший знімальний день Даші пройшов у реальній БДСМ-студії, де за сюжетом працює її героїня. Відзначала день народження актриса прямо на майданчику.

"Зазвичай у своєму розкладі я вказую, що день мого народження зайнятий. Намагаюся не планувати в цю дату зйомки або робочі поїздки. Але цього разу забула це зробити, тому зустріла свій день народження в латексі", – додала Трегубова.

Раніше OBOZREVATEL зібрав найвідвертіші фотографії Даші Трегубової, коли стало відомо, що вона – нова ведуча "Х-Фактора".

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