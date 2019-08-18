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Даша Астаф'єва знялася в сексуальній фотосесії на даху

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Екс-учасниця гурту NikitA Даша Астаф'єва взяла участь у фотосесії на даху.

Чорно-білими знімками вона поділилася на своїй сторінці у Instagram. Зйомка вийшла дуже сексуальною і драматичною.

На фото Астаф'єву можна побачити в образі чорного ангела. Пір'я і сміливі боді зробили образ зірки відвертим і водночас чуттєвим.

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"Скажи мені, хто твій дах, і я скажу, скільки в тебе поверхів..." – підписала один з кадрів знаменитість.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL найсексуальніші фото Даші Астаф'євої в честь її 34-річчя. Артистка прославилася завдяки участі в групі NikitA і фотосесій для журналу Playboy.

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Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
Теги
Instagram зірки
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