Даша Астаф'єва похизувалася стрункою фігурою в купальнику

Українська модель та співачка, екссолістка гурту Nikita Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками знімками в купальнику, на яких показала струнку фігуру.

Відповідні фото 34-річна зірка опублікувала в своєму Instagram-акаунті. На них вона продемонструвала купальник чорного кольору з білими рюшами. Для образу жінка підібрала туфлі на підборах, які зробили її ноги візуально довшими (фото дивіться нижче).

"Дівчатка, знайте, якщо чоловік фотографує вас сам довше десяти секунд, у вас все серйозно", – пожартувала Астаф'єва.

Астаф'єва похвалилася фігурою в купальнику Instagram @da_astafieva

Астаф'єва похвалилася фігурою в купальнику Instagram @da_astafieva

Шанувальники засипали зірку компліментами, зазначивши, що вона "дуже красива та гаряча".

Скриншот коментарів Instagram @da_astafieva

Скриншот коментарів Instagram @da_astafieva

Скриншот коментарів Instagram @da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками пікантним фото. На ньому вона позувала в ефектному боді, яке відмінно підкреслило її пишні груди.