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Даша Астаф'єва похизувалася стрункою фігурою в купальнику

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
8,4 т.
Даша Астаф'єва похизувалася стрункою фігурою в купальнику 

Даша Астаф'єва похизувалася стрункою фігурою в купальнику . 24 Канал

Українська модель та співачка, екссолістка гурту Nikita Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками знімками в купальнику, на яких показала струнку фігуру.

Відповідні фото 34-річна зірка опублікувала в своєму Instagram-акаунті. На них вона продемонструвала купальник чорного кольору з білими рюшами. Для образу жінка підібрала туфлі на підборах, які зробили її ноги візуально довшими (фото дивіться нижче).

"Дівчатка, знайте, якщо чоловік фотографує вас сам довше десяти секунд, у вас все серйозно", – пожартувала Астаф'єва.

Астаф'єва похвалилася фігурою в купальнику

Астаф'єва похвалилася фігурою в купальнику Instagram @da_astafieva

Астаф'єва похвалилася фігурою в купальнику

Астаф'єва похвалилася фігурою в купальнику Instagram @da_astafieva

Шанувальники засипали зірку компліментами, зазначивши, що вона "дуже красива та гаряча".

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів Instagram @da_astafieva

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів Instagram @da_astafieva

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів Instagram @da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками пікантним фото. На ньому вона позувала в ефектному боді, яке відмінно підкреслило її пишні груди.

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