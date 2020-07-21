Даша Астаф'єва похизувалася стрункою фігурою в купальнику
Даша Астаф'єва похизувалася стрункою фігурою в купальнику . 24 Канал
Українська модель та співачка, екссолістка гурту Nikita Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками знімками в купальнику, на яких показала струнку фігуру.
Відповідні фото 34-річна зірка опублікувала в своєму Instagram-акаунті. На них вона продемонструвала купальник чорного кольору з білими рюшами. Для образу жінка підібрала туфлі на підборах, які зробили її ноги візуально довшими (фото дивіться нижче).
"Дівчатка, знайте, якщо чоловік фотографує вас сам довше десяти секунд, у вас все серйозно", – пожартувала Астаф'єва.
Астаф'єва похвалилася фігурою в купальнику Instagram @da_astafieva
Астаф'єва похвалилася фігурою в купальнику Instagram @da_astafieva
Шанувальники засипали зірку компліментами, зазначивши, що вона "дуже красива та гаряча".
Скриншот коментарів Instagram @da_astafieva
Скриншот коментарів Instagram @da_astafieva
Скриншот коментарів Instagram @da_astafieva
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками пікантним фото. На ньому вона позувала в ефектному боді, яке відмінно підкреслило її пишні груди.