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26 березня • оновлено в 04:27
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Дар'я Трегубова відзначає 40-річчя: гарячі фото ведучої "Х-Фактора"

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Українська ведуча, актриса, сценарист, продюсер Дар'я Трегубова 26 березня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 40 років.

Як відомо, 2019 року Дар'я Трегубова стала ведучою десятого сезону вокального шоу "Х-Фактор" на телеканалі СТБ. Крім того, вона увійшла до сотні найкрасивіших людей України 2008 і 2009 років. У день народження ведучої OBOZREVATEL пропонує побачити найгарячіші її фото.

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Дар'я Трегубова працює на телебаченні з 18 років. Вона була ведучою таких популярних передач, як "Ранок з Інтером", "Легко бути жінкою" на Першому національному, "Готуй!" на Новому каналі та інших.

Також вона є постійним експертом проектів "Все буде добре", "Битва екстрасенсів" на телеканалі СТБ. Крім того, Трегубова знялася в десятках фільмів і серіалів ("Провідниця", "Біле-Чорне", "Ментовські війни. Київ", "Термін давності", "Чужі рідні" та інші).

Дар'я Трегубова

Дар'я Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Фотосесія Дар'ї Трегубової в журналі Playboy потрапила до всесвітнього топ-100 в 2007 році, а в 2008-2009 вона увійшла до сотні найкрасивіших людей України.

Пропонуємо побачити найгарячіші фото ведучої.

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Дар'я Трегубова

Дар'я Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Дар'я Трегубова

Дар'я Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова

Даша Трегубова

instagram.com/dasha.tregubova

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Х-Фактор Україна
Місце
Україна
Теги
фотосессія фотографии кіно серіал день народження актриса ведуча люди шоу-бизнес шоу X-Фактор
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