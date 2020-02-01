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1 лютого • оновлено в 15:27
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Дар'я Петрожицька зізналася, на кого рівняється

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Молода українська актриса Дар'я Петрожицька, яка активно робить ще й вокальну кар'єру, порівнює себе з популярною австралійською колегою Марго Роббі.

Про це вона зізналася в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Відзначається, що українка опублікувала колаж з фотографій себе і Марго.

"Моє улюблене порівняння", - прокоментувала Дар'я його і запитала у шанувальників, чи дійсно вони схожі.

Дар'я Петрожицька зізналася, на кого рівняється

Можете самі порівняти схожість між двома актрисами.

Українці 28 років, її зріст становить 171 сантиметр, а вага - близько 53 кілограмів. Вона давно грає в кіно, але стала популярною тільки після ролі в серіалі "Папік" від "Кварталу 95".

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Дивіться, які фото Петрожицька публікує в Instagram:

Марго на рік старша, їй 29 років, і при зрості в 168 сантиметрів вона важить 54 кілограми. Так, параметри фігури у актрис приблизно однакові.

За плечима у Марго Роббі вже десятки ролей, найбільш відомі з яких це "Вовк з Уолл-стріт", "Загін самогубців", "Одного разу в... Голлівуді".

Дивіться деякі її фото:

Miss me? 💋HQ

Публікація від @ margotrobbie

In good company - thrilled to be on the cover of @elleusa with so many inspiring women 💃🏻

Публікація від @ margotrobbie

Дивіться також, як виглядає на фото без макіяжу відома співачка Ольга Серябкіна.

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