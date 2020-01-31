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31 січня • оновлено в 13:38
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Дар’я Петрожицька трагічно втратила батька

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Батько молодої української актриси Дар’ї Петрожицької Сергій Гончар трагічно помер у віці 43 років.

Це сталося в 2007 році, коли дівчині було всього 15 років.

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Відзначається, що Дар'я народилася в 1991 році в родині Олени та Сергія Гончар в Чернігові, у неї є молодша сестра Анастасія, і одне з татуювань - це букви SEA, що розшифрує як перші літери імен улюблених членів сім'ї.

Жили вони небагато, але батьки намагалися дати дочкам якомога більше.

Сергій Гончар працював в Чернігівському облмуздрамтеатрі та був ідейною людиною, зокрема, голодував на знак протесту проти нової адміністрації. Його дружина була там же балериною.

Дар'я і Олена Гончар

Дар'я і Олена Гончар

Через переживання незабаром він помер, - дані різних ЗМІ відрізняються в причинах, був це інфаркт або інсульт.

Сергій Гончар

Сергій Гончар

Нагадаємо, раніше дочка Михайла Єфремова розповіла страшні речі про свою матір.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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