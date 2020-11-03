Дар'я Донцова у важкому стані через коронавірус: вона готувалася до смерті й молилася

Російська письменниця Дар'я Донцова, яку раніше госпіталізували з коронавірусом, заявила про значне погіршення здоров'я. Артистка зазначила, що її стан оцінили як "важкий", а сама вона "готувалася до смерті".

Так, вранці 3 листопада Донцовій стало погано – у неї зашкалювали тиск і пульс. Про це вона написала на особистій сторінці в Instagram. За словами письменниці, нормалізувати її стан допомогла молитва.

"Сьогодні сталося диво. Близько п'ятої ранку мені стало погано. Приходить медсестра, міряє тиск, а він дуже-дуже високий. Вона побігла за лікарем, а я лежу і думаю: ну ось, напевно, я і піду. Я стала читати Псалтир, і тут ніби всередині мого організму світло вимкнули або увімкнули. Важко пояснити. Прийшов лікар, поміряв тиск і пульс, а вони нормальні... Ось таке диво зі мною трапилося", – розповіла Донцова.

Донцову госпіталізовано з коронавірусом. Instagram Дар'ї Донцової

Вона також зазначила, враховуючи вік Донцової та онкозахворювання в анамнезі, лікарі продовжують розцінювати стан знаменитої пацієнтки як важкий.

Про захворювання письменниці коронавірусом стало відомо 2 листопада. Донцова з лікарні записала відеозвернення. На ролику було видно, що жінка перебуває під крапельницею, але стверджувала, що почуває себе добре і навіть продовжує працювати на лікарняному ліжку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо про нові випадки захворювання COVID-19 серед російських зірок. Так, серед них – співачка Земфіра, а також вокаліст гурту "Бі-2" Єгор Бортніков (Льова). Крім того, через коронавірус було екстрено госпіталізовано 75-річного відомого гумориста Євгена Петросяна.