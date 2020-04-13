Дарина Мельникова показала пікантне фото без одягу

Марія Дідик люди 02:00, 14.04.2020

Російська актриса Дарина Мельникова, відома роллю в серіалі "Татусеві дочки", показала фанатам пікантне фото.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. На ньому вона позувала голою, прикривши тіло ковдрою.

Дарина Мельникова
instagram.com/melnikovadsh

"Просто дуже красива дівчина!", "Краса і ніжність", "Красива і справжня", "Прекрасна", - коментують фото в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно російська актриса Катя Старшова, відома роллю Пуговки в "Татусеві дочках", захопила мережу пікантним фото в червоній сукні з глибоким декольте.

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