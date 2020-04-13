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14 квітня • оновлено в 02:13
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Дарина Мельникова показала пікантне фото без одягу

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Російська актриса Дарина Мельникова, відома роллю в серіалі "Татусеві дочки", показала фанатам пікантне фото.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. На ньому вона позувала голою, прикривши тіло ковдрою.

Дарина Мельникова

Дарина Мельникова

instagram.com/melnikovadsh

"Просто дуже красива дівчина!", "Краса і ніжність", "Красива і справжня", "Прекрасна", - коментують фото в мережі.

Зірка "Татусевих дочок" показала пікантне фото без одягу
Зірка "Татусевих дочок" показала пікантне фото без одягу
Зірка "Татусевих дочок" показала пікантне фото без одягу
Зірка "Татусевих дочок" показала пікантне фото без одягу

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно російська актриса Катя Старшова, відома роллю Пуговки в "Татусеві дочках", захопила мережу пікантним фото в червоній сукні з глибоким декольте.

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Автор
Марія Дідик
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