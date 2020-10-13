Дантес зробив відверте зізнання про зради. Відео

Український співак та телеведучий Володимир Дантес зізнався, що не раз зраджував у минулих стосунках. Артист зазначив, що через популярність йому "зірвало дах" і здавалося, що він усім потрібний.

Однак, як зазначив 32-річний артист, зараз він подорослішав й залишається вірним своїй дружині Надії Дорофєєвій. Такими подробицями Дантес поділився в ефірі програми "Ж F*CKTOR", яка виходить на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"У мене зради відсутні на цьому етапі життя. У попередніх стосунках були і я це говорив не раз... Це залежить від різного етапу твого життя. Я позбувся невинності у 20 років. Через якийсь час я став популярним. Я був тоді в якихось стосунках, але у мене зірвало дах. Мені здавалося тоді, що я всім потрібен, всі хочуть мене. Я поводився тоді як свиня. Я займався бл*дством. Мені напевно чогось не вистачало", – заявив він.

Володимир Дантес скриншот з відео

Дантес також зазначив, що у нього не було почуття провини через невірність своїй другій половинці.

"До того ж пам'ятаю, що я не відчував почуття сорому. Було взагалі пох*р. Я дуже несерйозно ставився до стосунків. Говорив одне, а робив – інше", – підсумував артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак і телеведучий Володимир Дантес зізнався, через що свариться з дружиною Надею Дорофеєвою. А також відповів на питання про поповнення в родині.