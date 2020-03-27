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27 березня • оновлено в 12:25
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Дантес зізнався, чим його дратує Дорофєєва

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Український співак Володимир Дантес зізнався, що його дратує те, що його дружина, співачка Надя Дорофєєва, не готує вдома.

Про це артист розповів у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва

Instagram @vladimirdantes

За словами Дантеса, іноді він дорікає Дорофєєву тим, що вона не готує йому сніданок.

"Іноді буває, що починаю бурчати: "Могла б щось приготувати". Я хочу сніданок, ось, наприклад, у хлопців, їм готує Маша, ти мені не готуєш. Що це таке? Повинна знати баба своє місце на кухні. І сам йду , спускаюся на кухню, спокійно готую собі та їй поїсти", – розповів співак, додавши, що не дивлячись ні на що, він дуже любить свою дружину.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва

Instagram @vladimirdantes

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Надія Дорофєєва Володимир Дантес
Місце
Україна
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