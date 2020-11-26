Дантес заінтригував дуетом із Дорофєєвою: співак описав спільну пісню

Український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес заявив, що може заспівати дуетом зі своєю дружиною.

Точної дати запису пісні немає. За словами артиста, "дует, напевно, буде колись". Про це він повідомив у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дантес зазначив, що поки пропозицій жодних не було. Зіркова пара вважає за краще відокремлювати особисте життя від роботи.

"Нам так класно – не змішувати роботу з особистим життям. Ми скрізь і так разом. Ми дуже публічні, і ще співати разом – мені здається, це буде найсолодша пісня у світі, а я не хочу, щоб ваші дупці злиплися", – сказав співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак і телеведучий Володимир Дантес в іронічній формі розповів про свій метод звільнення від негативу.