Дантес вразив мережу схожістю з мамою. Фото

Відомий український співак Володимир Дантес (справжнє прізвище Гудков) вразив мережу разючою зовнішньою схожістю з матір'ю.

Так, відповідний знімок знаменитість опублікував на особистій сторінці в Instagram з нагоди дня народження рідної людини. На чорно-білій фотографії мати Дантеса постала юною у в'язаній білій кофтинці (фото дивіться нижче).

"Моя мама ненавидить фотографуватися. Нещодавно я попросив прислати якусь фотографію з останніх. Як ви розумієте, мама у мене з гумором. Ось цю прислала. Маман, обожнюю сильно. Дякую за гумор і все класне, що є в мені від тебе. Те, що не від тебе..за це теж дякую. З днем народження", – привітав маму Дантес.

Дантес привітав маму з днем народження Instagram @vladimirdantes

Багатьом користувачам мережі здалося, що співак дуже схожий на свою матір. У коментарях під фото фоловери вказали на їхню зовнішню подібність.

"Дуже схожий на маму", "Як дві краплі води, Вова. Особливо нагадало саме ту зовнішність, коли ти був ще на "Фабриці зірок", "Володимир, ви дуже схожі на маму, такі ж очі", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів Instagram @vladimirdantes

Скриншот коментарів Instagram @vladimirdantes

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дантес опублікував фотографію своєї дружини й співачки Наді Дорофєєвої, на якій вона позує в купальнику. У кадрі знаменитість демонструє розкішні форми, зокрема сідниці.