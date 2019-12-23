"Постійно її спокушаю!" Дантес відверто розповів про секс із Дорофєєвою

Український артист Володимир Дантес розповів про сексуальне життя зі своєю дружиною, солісткою групи "Время и Стекло" Надею Дорофєєвою.

Так, в інтерв'ю з Машею Єфросиніною "Экзамен" Володимир поділився — коли обидва не стомлені, вони з дружиною люблять експериментувати (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва Фото: instagram/vladimirdantes

"Я весь час її спокушаю. Це вічна гра. Це ж класно, коли ти починаєш грати в те, що вона сором'язлива. А потім ти ще починаєш сміятися з цього. Це найбільш кайфово", — розповів Дантес.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес Фото: instagram/vladimirdantes

Також Володимир додав, що не чіпає дружину, якщо вона втомлена. Він намагається відчути, готова вона йому відповідати чи ні. Якщо ні — артист ніколи не ставить своє бажання понад усе.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес Фото: instagram / vladimirdantes

"Не треба її чіпати. Вона ж людина. Інакше це буде зґвалтування якесь. Ти ж відчуваєш по ситуації, чи готова вона зараз тобі відповідати. Якщо ти бачиш якийсь швидкоплинний дискомфорт, то не треба продовжувати. Потрібно прислухатися до партнера... Моє бажання не повинно бути вище її втоми. Хіба що ти можеш зробити їй приємно і теж отримати від цього задоволення, так можна, і не факт, що треба продовжувати", — зазначив Дантес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Дантес ошелешив шанувальників жіночним образом. Він знявся в несподіваному амплуа для українського глянцю Pink.

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