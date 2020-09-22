Дантес розповів про сварки з Дорофеєвою та майбутніх дітей

Український співак та телеведучий Володимир Дантес зізнався, через що свариться з дружиною Надею Дорофеєвою.

Подробицями він поділився в інтерв'ю для YouTube-шоу 2POPODCAST. За словами Дантеса, кохана – це єдина людина, з якою він може сперечатися (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Надя завжди мене підтримує, але це і єдина людина, з якою я можу сперечатися. Вона мені завжди розповідає, який я класний, а я завжди з нею через це сварюся. Але зараз я трохи порозумнішав і прислухаюся до людини, який мене дійсно любить ", – сказав Дантес.

Також він відповів на питання про поповнення в родині. Дантес зізнався, що вони поки не поспішають з народженням первістка і зараз приділяють час розвитку своїх відносин та творчості.

"Ми самі по суті діти. Зараз ми, в хорошому сенсі, егоїсти. Йти на повідку в людей – ну, всі ж навколо народжують – пора народжувати? Ні. Я хочу, щоб моя дитина була щасливою і не думала про те, де її мама з татом. До цього потрібно бути готовим. Нам потихеньку починає цього хотітися", – зізнався шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дантес опублікував фотографію своєї дружини та співачки Наді Дорофєєвої, на якій вона позує в купальнику. У кадрі знаменитість демонструє розкішні форми, зокрема сідниці.