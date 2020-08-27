Дантес розповів про конфуз з шанувальником у туалеті та розсмішив мережу

Відомий український співак Володимир Дантес (справжнє прізвище Гудков) поділився з шанувальниками курйозною історією про те, як зустрівся з шанувальником у туалеті.

Як розповів артист на своїй сторінці в Instagram, одного разу він зайшов у вбиральню, де було тільки два пісуари і кабінки. Він підійшов до однієї з раковин, і через деякий час до нього заговорив незнайомець.

Виявилося, що хлопець – фанат Дантеса. Він скористався можливістю і в незвичній обстановці побажав співаку продовжувати творити.

Дантес розповів про курйоз під час зустрічі з шанувальником Instagram Володимира Дантеса

"Бажаю кожному на шляху зустріти людину, яка готова мотивувати вас навіть у незвичайних місцях", – відзначив Дантес.

Курйозна історія, яка трапилася зі співаком, викликала сміх у користувачів соцмережі. Деякі шанувальники також відзначили, що це "оригінальний спосіб сказати комплімент".

"Дивно, що ще фото не попросив", "Та що ви знаєте про ніяковість", "Ну все буває вперше", – написали в коментарях.

Шанувальників розсмішила історія Дантеса Instagram Володимира Дантеса

Курйозна ситуація, яка трапилася з Дантесом, розсмішила мережу Instagram Володимира Дантеса

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дантес опублікував фотографію своєї дружини й співачки Наді Дорофєєвої, на якій вона позує в купальнику. У кадрі знаменитість демонструє розкішні форми, зокрема сідниці.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!