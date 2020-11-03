Дантес – про позбавлення від негативу: закритися в туалеті й всіх обіс**ти

Український співак і телеведучий Володимир Дантес в іронічній формі розповів про свій метод звільнення від негативу.

За словами знаменитості, він полягає в тому, щоб "прийти додому, зачинитися в туалеті й подумки всіх обіс**ти. А потім спокійно встати, вмитися й повернутися туди, де багато чого не можна. Такими подробицями Дантес поділився на особистій сторінці в Instagram.

Дантес розповів про метод звільнення від негативу Instagram Володимира Дантеса

"Не можна вранці встати раніше за свою кохану дівчину й тихо змити воду, не можна не вірити в прикмети, тому що варто тільки чорній кішці пройти перед тобою, і ти, як дурень, стоїш і чекаєш поки хтось пройде. Або набираєшся хоробрості й переходиш сам, використовуючи захисне закляття – плюнути три рази через плече. Не можна висловлювати свою думку, тому що твоя свобода закінчується там, де починається свобода іншого. Багато чого не можна! Але можна прийти додому, зачинитися в туалеті й подумки всіх обіс**ти, перемогти у всіх суперечках, зробити все, що ти хочеш. Потім спокійненько встати, вмитися й повернутися туди, де багато чого не можна. Ну, це мій метод звільнення від негативу" – розповів Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак Володимир Дантес поділився курйозною історією про те, як зустрівся з шанувальником у туалеті.