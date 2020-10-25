Дантес потролив учасників шоу "Холостячка"

Obozrevatel Люди 10:11, 25.10.2020 Оновлено: 10:12, 25.10.2020

Український співак і телеведучий Володимир Дантес потролив учасників реаліті "Холостячка".

У Instagram-stories знаменитість висміяв претендентів, які прийшли підкорювати серце акторки Ксенії Мішиної.

"Ну що ж, пацани, насипте іспанського сорому", – прокоментував артист учасників шоу.

Під час перегляду "Холостячки" Дантес вибухнув реготом, коли побачив в числі претендентів учасників гумористичного шоу – Андрія Рибака і Олександра Еллерта.

"Тут і лігосмешнікі під'їхали", – зазначив Володимир.

У stories Дантес назвав юриста і власника ресторану Євгенія "холостяком на мільярд".

"Ой ти ж Боже мій, хто у нас тут такий багатий", – висміяв учасника зірка.

Також розсмішили Дантеса і історії учасників в "Холостячкці". Зірка зазначив жалісну розповідь чоловіка про спробу стати донором для бездітних жінок. Крім того, артист висміяв учасника, який замість побачення хотів відправитися з Мішиною записувати мотиваційне відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Харламов публічно висміяв розрив з Асмус.

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