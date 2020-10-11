Дантес потрапив у незручну ситуацію на мосту Патона в Києві.

Український співак і телеведучий Володимир Дантес потрапив у незручну ситуацію, яка сталася на мосту Патона в Києві.

В Instagram-stories зірка розповів, що по дорозі на знімання з його автомобілем відбувся казус.

Як виявилося, артист пробив колесо в машині і навіть не помітив цього.

"Хлопок і характерний шикарний звук трешу", – описав зірка неприємність, що трапилася з ним.

За словами Дантеса, він навіть не зрозумів, що сталося, і поїхав далі, тому "зжував" гуму.

У результаті з гумою довелося попрощатися, але Дантес, як комік, поставився до цього з гумором. Адже все одно потрібно "перевзуватися" на зиму.

Вирішити ситуацію музикант зміг за допомогою майстра, який приїхав і замінив йому колесо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дантес розповів про конфуз із шанувальником у туалеті й розсмішив мережу.