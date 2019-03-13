Дантес бачив? Дорофєєва виставила груди у відвертому топі

Українська співачка Надя Дорофєєва показала груди в відвертому топі. Так, вона опублікувала коротке відео в своїх Instagram-Stories, де весело крутить головою прикриваючи обличчя волоссям.

Крім того, вона заінтригувала своїх шанувальників тим, що взяла участі в новому проекті, але не назвала його.

instagram.com/nadyadorofeeva

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва, раптово змінила образ, зізналася шанувальникам, що експерименти із зовнішністю змусили її лікуватися.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!