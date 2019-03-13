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Дантес бачив? Дорофєєва виставила груди у відвертому топі

1.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка Надя Дорофєєва показала груди в відвертому топі. Так, вона опублікувала коротке відео в своїх Instagram-Stories, де весело крутить головою прикриваючи обличчя волоссям.

Крім того, вона заінтригувала своїх шанувальників тим, що взяла участі в новому проекті, але не назвала його.

Дантес бачив? Дорофєєва виставила груди у відвертому топі

instagram.com/nadyadorofeeva

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Дантес бачив? Дорофєєва виставила груди у відвертому топі

Скріншот із відео

Дантес бачив? Дорофєєва виставила груди у відвертому топі

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва, раптово змінила образ, зізналася шанувальникам, що експерименти із зовнішністю змусили її лікуватися.

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