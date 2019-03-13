Дантес бачив? Дорофєєва виставила груди у відвертому топі

Українська співачка Надя Дорофєєва показала груди в відвертому топі. Так, вона опублікувала коротке відео в своїх Instagram-Stories, де весело крутить головою прикриваючи обличчя волоссям.
Крім того, вона заінтригувала своїх шанувальників тим, що взяла участі в новому проекті, але не назвала його.
instagram.com/nadyadorofeeva
Скріншот із відео
Скріншот із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва, раптово змінила образ, зізналася шанувальникам, що експерименти із зовнішністю змусили її лікуватися.
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