Данилко випадково видав правду про роман з "мамою" Сердючки. Відео

Український співак Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, підтвердив роман з "мамою" Інною Білоконь.

Так, подробицями відносин з колегою по сцені артист поділився в інтерв'ю програми "Слава +", яка виходить на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Вєрка Сердючка з мамою apostrophe.ua

Зокрема, разом з ведучим шоу Славою Дьоміним Данилко зіграв у гру "Збреши мені". Завдання артиста – говорити неправду, відповідаючи на питання.

Так, у ході гри ведучий поцікавився у співака, чи був у нього роман зі сценічною мамою Вєрки Сердючки. Данилко відповів: "Ні", а потім додав:

"Ось це я ляпнув, звичайно".

Андрій Данилко та Інна Білоконь КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Данилко розповів, як журі Євробачення-2018 могло помститися Україні за Росію.

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