Український співак Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, розповів, як журі Євробачення-2018 могло помститися Україні за Росію.

Так, подробицями він поділився в інтерв'ю програми "Слава+", яка виходить на YouTube. За словами артиста, організатори, які втратили "великі гроші" через неучасть Росії у 2017 році, зігнали свою злість на представника України наступного року та занизили йому бали (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Андрій Данилко Скриншот із відео

"Мені говорили за Melovin`a, лили стільки гидоти, що він посів 17-е місце. А ти згадай – за глядацьким голосуванням він був сьомий, тобто в десятці. Яке там журі вирішує – ми це бачимо? Не бачимо. Тим паче, був такий варіант, що навмисно покарали Україну: не дали жодного балу, тому що був скандал із Росією. Адже вони відмовилися транслювати шоу у 2017 році через неучасть, а це великі гроші для організаторів, які вони втратили", – сказав співак.

Андрій Данилко та Melovin Скриншот із відео

Нагадаємо, що у 2017 році Євробачення відбувалося в Києві. Від участі в ньому Росія тоді відмовилася через заборону спецслужб України на в'їзд в країну Юлії Самойловій. До речі, вже наступного року, у фіналі Євробачення-2018, представник України Melovin посів 17-е місце. Він отримав всього лише 11 балів від журі та 119 – від глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 22 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2020. У результаті країну представлятиме Go_A.

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