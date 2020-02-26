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26 лютого • оновлено в 12:17
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Данилко розповів, як Україні помстилися на Євробаченні через Росію

4.4т
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Український співак Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, розповів, як журі Євробачення-2018 могло помститися Україні за Росію.

Так, подробицями він поділився в інтерв'ю програми "Слава+", яка виходить на YouTube. За словами артиста, організатори, які втратили "великі гроші" через неучасть Росії у 2017 році, зігнали свою злість на представника України наступного року та занизили йому бали (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Андрій Данилко

Андрій Данилко

Скриншот із відео

"Мені говорили за Melovin`a, лили стільки гидоти, що він посів 17-е місце. А ти згадай за глядацьким голосуванням він був сьомий, тобто в десятці. Яке там журі вирішує – ми це бачимо? Не бачимо. Тим паче, був такий варіант, що навмисно покарали Україну: не дали жодного балу, тому що був скандал із Росією. Адже вони відмовилися транслювати шоу у 2017 році через неучасть, а це великі гроші для організаторів, які вони втратили", – сказав співак.

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Андрій Данилко та Melovin

Андрій Данилко та Melovin

Скриншот із відео

Нагадаємо, що у 2017 році Євробачення відбувалося в Києві. Від участі в ньому Росія тоді відмовилася через заборону спецслужб України на в'їзд в країну Юлії Самойловій. До речі, вже наступного року, у фіналі Євробачення-2018, представник України Melovin посів 17-е місце. Він отримав всього лише 11 балів від журі та 119 – від глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 22 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2020. У результаті країну представлятиме Go_A.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Андрій Данилко
Тег
Євробачення
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