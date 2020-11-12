Данилко про "свою розкішну квартиру" в центрі Києва: жахлива і знаходиться під арештом

Український музикант і продюсер Андрій Данилко спростував інформацію про свою елітну нерухомість в Києві, котора раніше поширилася в мережі.

Так, за словами Данилка, у нього немає і ніколи не було трирівневих апартаментів з 12 кімнатами, а також заміського особняка, фото якого публікувалися в ЗМІ. Про це він розповів виданню "KP.UA".

Також були показані знімки нібито квартири музиканта в висотному будинку на Хрещатику. Данилко підкреслив, що він дійсно проживає за адресою Хрещатик, 25, проте йому належить інша квартира, котру він нікому зі сторонніх не показував.

За словами артиста, в мережі поширили фейк, а житло, яке показали публіці – жахливе і оформлене без смаку. До того ж, квартира, ймовірно, знаходиться під арештом.

"Якщо вже комусь так хочеться щось придумати, хоча б зі смаком підбирали! Невже думають, що я таке можу собі купити? Жахливий вигляд і несмак. І особняк якийсь жахливий. Я прекрасно знаю квартиру, про яку написано. Це третій поверх, не буду говорити, на якому живу я. І ця квартира, по-моєму, під арештом", – висловився Данилко.

Він також обурився, що йому приписують розкішне життя "на широку ногу", хоча, як стверджує артист, живе він досить скромно.

"А ще ж пишуть, що Сердючка шикує, жирує... Я абсолютно скромно живу за своїми мірками. Тим більше, у мене вдома нікого не буває. Тільки Інка, (актриса, мама Вєрки Сердючки Інна Білоконь, – Ред.) ось сьогодні, до речі, приїхала, і хатня робітниця, яка прибирає. Це не мої історії про закулісне життя. Я можу поділитися якимось особистими фотографіями, якщо є якийсь привід. Але показувати квартиру, де ти спиш, розповідати, яка у тебе плитка, двері, мені здається, це принаймні нескромно", – підсумував Данилко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український хореограф і суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма показав свій заміський особняк під Києвом, в якому живе разом з дружиною Лілією і сином Леоном.