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10 березня • оновлено в 13:50
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Данилко неоднозначно висловився про виступ Go_A на Євробаченні

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Український співак Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, висловився з приводу виступу гурту Go_A на конкурсі Євробачення-2020, який пройде в Роттердамі (Нідерланди).

Так, артист дав коментар програмі "Життя відомих людей" на каналі "1+1".

Андрій Данилко

Андрій Данилко

gordonua.com

Зокрема, журналістка поцікавилася у Данилко, як, на його думку, в Європі поставляться до пісні українською мовою.

"Я розумію, що виступ Go_A буде відрізнятися. Яке місце їм поставить журі, яке місце глядачімені це вже давно не цікаво",заявив Данилко.

Зазначимо, що на Євробаченні-2020 у Роттердамі Україну вперше за 17 років представлять українською мовою – гурт Go_A виконає композицію "Соловей".

Go_A

Go_A

ivona.bigmir.net

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що гурт Go_A змінив конкурсну пісню "Соловей", чим викликав суперечки в мережі. Go_A поїдуть на Євробачення з треком "Соловей", який об'єднав в собі сучасний біт і фольклорні мотиви. Після поновлення аранжування пісня зазвучала спокійніше і плавніше, що і не сподобалося аудиторії.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Євробачення-2020
Особи
Андрій Данилко Go_A
Місце
Україна
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