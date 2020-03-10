Український співак Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, висловився з приводу виступу гурту Go_A на конкурсі Євробачення-2020, який пройде в Роттердамі (Нідерланди).

Так, артист дав коментар програмі "Життя відомих людей" на каналі "1+1".

Андрій Данилко gordonua.com

Зокрема, журналістка поцікавилася у Данилко, як, на його думку, в Європі поставляться до пісні українською мовою.

"Я розумію, що виступ Go_A буде відрізнятися. Яке місце їм поставить журі, яке місце глядачі – мені це вже давно не цікаво", – заявив Данилко.

Зазначимо, що на Євробаченні-2020 у Роттердамі Україну вперше за 17 років представлять українською мовою – гурт Go_A виконає композицію "Соловей".

Go_A ivona.bigmir.net

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що гурт Go_A змінив конкурсну пісню "Соловей", чим викликав суперечки в мережі. Go_A поїдуть на Євробачення з треком "Соловей", який об'єднав в собі сучасний біт і фольклорні мотиви. Після поновлення аранжування пісня зазвучала спокійніше і плавніше, що і не сподобалося аудиторії.

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