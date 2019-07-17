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Дана Борисова у Києві заговорила українською: відео

4.6т Читати матеріал російською

Скандальна російська телеведуча Дана Борисова, яка днями приїхала до Києва, спробувала говорити українською мовою.

Так, під час прогулянки по центру столиці, їй вручили брошуру, напис на якій вона прочитала із сильним акцентом. Відео артистка розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Дана Борисова

Дана Борисова

utro.ru

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"Як брудно має стати, аби ти помітив", – спробувала прочитати Борисова.

Зазначимо, що раніше на своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала фото біля Монумента Незалежності. Під знімком їй поставили запитання – "Чий Крим?", на що Борисова неоднозначно відповіла смайликом.

Дана Борисова у Києві заговорила українською: відео

Як писав OBOZREVATEL, Борисова приїхала в Україну на зйомки шоу "Пацанки". У столиці вона встигла прогулятися містом і поділитися кількома фото на тлі Михайлівського собору і Монумента Незалежності.

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Особа
дана Борисова
Місце
Україна Київ
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Питон Каа
Питон Каа
Нельзя Дане Борисовой такие вопросы задавать: "Чей Крым?" У нее мозг сломается. Да и вряд ли она знает где этот самый Крым находится.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Питон Каа, Да ты и сам не знаешь, рускоговорящая челюсть слова такие выговорить не сможет.
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