Дана Борисова у Києві заговорила українською: відео

Скандальна російська телеведуча Дана Борисова, яка днями приїхала до Києва, спробувала говорити українською мовою.

Так, під час прогулянки по центру столиці, їй вручили брошуру, напис на якій вона прочитала із сильним акцентом. Відео артистка розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Дана Борисова utro.ru

"Як брудно має стати, аби ти помітив", – спробувала прочитати Борисова.

Зазначимо, що раніше на своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала фото біля Монумента Незалежності. Під знімком їй поставили запитання – "Чий Крим?", на що Борисова неоднозначно відповіла смайликом.

Як писав OBOZREVATEL, Борисова приїхала в Україну на зйомки шоу "Пацанки". У столиці вона встигла прогулятися містом і поділитися кількома фото на тлі Михайлівського собору і Монумента Незалежності.

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