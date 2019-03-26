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Далеко за 100: до книги рекордів Гіннесса внесли найстарішу людину планети

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Жительку Японії Кане Танака визнали найстарішою людиною на Землі і внесли її ім'я до книги рекордів Гіннесса.

Як повідомляється на YouTube-каналі Guinness World Records, на момент реєстрації рекорду вік жінки становив 116 років та 66 днів (відео дивіться нижче).

Далеко за 100: до книги рекордів Гіннесса внесли найстарішу людину планети

Останніх 14 років Танака проживає в будинку для людей похилого віку. Церемонія внесення її імені до книги рекордів Гіннесса відбувалася там же. У цьому віці жінка абсолютно вільно спілкується, і навіть змогла поділитися з журналістами секретами свого довголіття.

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За її словами, зберігати хорошу фізичну форму їй допомагає активний спосіб життя і саморозвиток. Танака зізналася, що любить вставати вранці раніше за інших, їсти солодке, а також не проти зіграти в настільні ігри.

До Кане Танака найстарішим жителем у світі був її співвітчизник Джіроемон Кімура, який прожив 116 років та 54 дні.

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Місце
Японія
Теги
книга рекордивКнига рекордів Гіннесарекорд
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