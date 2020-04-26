Старший інженер-механік реакторного цеху №1 Олексій Ананенко зізнався, що подивився весь серіал "Чорнобиль", і помітив ляп сценаристів.

Про це Ананенко розповів ексклюзивно в коментарі OBOZREVATEL.

Олексій Ананенко в серіалі "Чорнобиль" Кадр з серіалу "Чорнобиль"

Так, за словами старшого інженер-механіка реакторного цеху №1, актор, який зіграв його в серіалі, сильно відрізнявся зовні.

"Я все чекав, коли мене покажуть. Мені сказали, що я там повинен бути. І бачу: встає бородатий і з вусами "Олексій Ананенко". Навіть розсміявся. Я коли почав працювати на ЧАЕС після московського вишу, то всі вуса зголив. Тому що знав, що туди може потрапити пил з частинками радіації. Та й зріст у нього був не такий, як у мене", – поділився Ананенко.

Старший інженер-механік реакторного цеху №1 Олексій Ананенко Особистий архів Ананенко

Як писав OBOZREVATEL, чорнобильський "дайвер" Олексій Ананенко розповів, що у людей, яким довелося спускатися під розплавлений реактор Чорнобильської АЕС після аварії, не було надійних захисних костюмів і навіть необхідного обладнання.

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