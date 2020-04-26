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26 квітня • оновлено в 10:16
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"Дайвер" із серіалу HBO "Чорнобиль" звернув увагу на ляп сценаристів

4.3т
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Старший інженер-механік реакторного цеху №1 Олексій Ананенко зізнався, що подивився весь серіал "Чорнобиль", і помітив ляп сценаристів.

Про це Ананенко розповів ексклюзивно в коментарі OBOZREVATEL.

Олексій Ананенко в серіалі "Чорнобиль"

Олексій Ананенко в серіалі "Чорнобиль"

Кадр з серіалу "Чорнобиль"

Так, за словами старшого інженер-механіка реакторного цеху №1, актор, який зіграв його в серіалі, сильно відрізнявся зовні.

"Я все чекав, коли мене покажуть. Мені сказали, що я там повинен бути. І бачу: встає бородатий і з вусами "Олексій Ананенко". Навіть розсміявся. Я коли почав працювати на ЧАЕС після московського вишу, то всі вуса зголив. Тому що знав, що туди може потрапити пил з частинками радіації. Та й зріст у нього був не такий, як у мене", – поділився Ананенко.

Старший інженер-механік реакторного цеху №1 Олексій Ананенко

Старший інженер-механік реакторного цеху №1 Олексій Ананенко

Особистий архів Ананенко

Як писав OBOZREVATEL, чорнобильський "дайвер" Олексій Ананенко розповів, що у людей, яким довелося спускатися під розплавлений реактор Чорнобильської АЕС після аварії, не було надійних захисних костюмів і навіть необхідного обладнання.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Телесеріал "Чорнобиль"
Місце
Україна
Тег
Чорнобильська АЕС
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Комментарии на сайте не модерированы
Шевченко Николай
Шевченко Николай
Это художественный фильм на основе реальных событий. Перестаньте его сравнивать. Режиссёр много раз повторял, что некоторые сцены специально отличаются от истории, для усиления эмоционального и художественного эффекта.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Шевченко Николай, да,нет.год назад обоз превозносил этот фильм за точную передачу событий
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