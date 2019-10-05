"Дайте 10 презервативів!" Данилко раптово розговорився про груди

Український шоумен Андрій Данилко, відомий також під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, у четвертому випуску "Х-Фактор" на каналі СТБ розговорився про свої груди.

На таку тему його наштовхнула одна з учасниць Ганна Іванець із Рахункової палати – володарка розкішного бюсту, яка пройшла до тренувального табору після виступу (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Груди Ганни Іванець проти грудей Вєрки Сердючки

Зокрема, після відходу артистки зі сцени Настя Каменських підколола Данилка, що у нього, на відміну від дівчини, надувні груди такого ж розміру. Як виявилося, раніше шоумен використовував презервативи для створення такого бюста, а зараз вже перейшов на поролон.

Данилко розговорився про свої груди Кадр з відео

"Поролонові вже, давно! Вони ж лускалися, це такий сором був! З презервативів носив. Шариков тоді дефіцит був, а з презервативів можна ще було купити. І ми з Інною в Кривому Розі, там Цирк такий, ми підбігаємо до кіоску й говоримо : "дайте нам кульки – 10 штук". А нам відповідають: "кульок немає". "Ну тоді дайте 10 презервативів", – зізнався Данилко, викликавши сміх колег.

Нагадаємо, що на першому кастингу судді відправили до тренувального табору 11 учасників, які боротимуться за перемогу в проекті після кастингів. Ознайомитися з виступами учасників та подробицями можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на другому кастингу Полякова не була присутня. Замість неї місце члена журі зайняв Алессандро Сафіна. Всі подробиці другого ефіру читайте в нашому матеріалі.

У третьому випуску було цілих два склади журі. Перший: Ніно Катамадзе, яка повернулася на ювілейний випуск, Андрій Данилко, Оля Полякова та Ігор Контратюк. Другий склад: Алессандро Сафіна, Настя Каменських, Оля Полякова та Андрій Данилко. В останньому випуску Кондратюка замінив Олег Винник.

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