"Дах знесло!" 69-річна Бабкіна показала оголене фото у ванній

69-річна російська співачка Надія Бабкіна розбурхала мережу опублікувавши оголене фото. Так, артистка позувала лежачи у ванній з піною.

Шанувальники співачки зазначили, що їй не слід показувати на своїй сторінці в Instagram такі знімки.

Надія Бабкіна instagram.com/ngbabkina

"Не пристойно виставляти такі фото .Особливо таким дамам похилого віку! Кожен сходить з розуму по-своєму!", "Тра-та-та, я зійшла з розуму!", "Ще в однієї дах знесло", "Ось і Бабкіна оголилася... Боюся припустити, хто наступний", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська зірка, королева естради Алла Пугачова захопила шанувальників екстравагантним образом. На ювілей своєї подруги, акторки Ірини Муравйової, Пугачова прийшла в сукні з оголеними плечима і екстремальним розрізом на нозі.

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