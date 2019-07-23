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"Дах знесло!" 69-річна Бабкіна показала оголене фото у ванній

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69-річна російська співачка Надія Бабкіна розбурхала мережу опублікувавши оголене фото. Так, артистка позувала лежачи у ванній з піною.

Шанувальники співачки зазначили, що їй не слід показувати на своїй сторінці в Instagram такі знімки.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

instagram.com/ngbabkina

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"Не пристойно виставляти такі фото .Особливо таким дамам похилого віку! Кожен сходить з розуму по-своєму!", "Тра-та-та, я зійшла з розуму!", "Ще в однієї дах знесло", "Ось і Бабкіна оголилася... Боюся припустити, хто наступний", - пишуть в мережі.

"Дах знесло!" 69-річна Бабкіна показала оголене фото у ванній
"Дах знесло!" 69-річна Бабкіна показала оголене фото у ванній
"Дах знесло!" 69-річна Бабкіна показала оголене фото у ванній
"Дах знесло!" 69-річна Бабкіна показала оголене фото у ванній
"Дах знесло!" 69-річна Бабкіна показала оголене фото у ванній

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська зірка, королева естради Алла Пугачова захопила шанувальників екстравагантним образом. На ювілей своєї подруги, акторки Ірини Муравйової, Пугачова прийшла в сукні з оголеними плечима і екстремальним розрізом на нозі.

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Особа
Надія Бабкіна
Місце
Росія
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