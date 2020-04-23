Comedy Club – 15 років: трагічні історії в житті російських коміків

23 квітня популярному російському шоу Comedy Club виповнюється 15 років. За цей час у проекті взяли участь багато резидентів, однак серед них можна сміливо виділити кілька найяскравіших.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про трагедії в житті російських коміків.

Гарік Харламов

Ось уже сім років Гарік щасливий у шлюбі з актрисою Христиною Асмус. Для багатьох подружжя – приклад ідеальної сім'ї. Однак початок їхнього роману багато років тому складно було назвати безхмарним.

Так, на момент знайомства з Асмус Харламов був одружений на Юлії Лещенко. Більш того, дружина коміка дізналася про роман Гаріка з Христиною зі ЗМІ.

"Ми роз'їхалися. Але я сподівалася, що це тимчасово, і ми знову зійдемося. Я його дуже любила. Ні про яку Христину Асмус я взагалі не знала. А тут дізналася з преси, що він її вже з мамою познайомив! Це що ж виходить ? Вони вже сім'ями дружать?", – обурювалася тоді Юлія.

Гарік Харламов і Христина Асмус Instagram @asmuskristina

У 2013 році Гарік і Христина оформили свої стосунки, проте шлюб виявився незаконним, адже комік все ще був одружений на Лещенко. Тоді Харламов і Асмус зіткнулися з жорстким цькуванням у мережі через свій роман.

Гарік Харламов і Христина Асмус з дочкою Instagram @asmuskristina

Антон Лірник

Коли Антону було 22 роки, він одружився. Тоді в шлюбі у нього народилася дочка Марія. Однак, коли дівчинці було вісім років, у неї діагностували рак мозку. Незважаючи на операцію, Маша не змогла відновитися і незабаром померла.

"Немає ніякого способу це пережити. Це неможливо. Можна тільки звикнути до цієї думки. Вона повинна просто попелом осісти в грудях. І іншого способу немає, ти ніколи не перестанеш про це думати. Найстрашніше в цій ситуації – шукати причини. Я довгий час, багато років, намагався забороняти собі думати про те, що у цього є причини. У цього немає причини. Це найголовніше, що повинні пам'ятати всі, хто проходить через таке", – ділився Лірник.

Шлюб не витримав сімейну трагедію, і незабаром комік розлучився зі своєю дружиною. Разом з тим, Антон впав у затяжну депресію, з якої його витягли близькі та робота.

Антон Лірник kino-teatr.ru

Артур Тумасян

Можливо, сьогодні вже не багато глядачів пам'ятають Тумасяна, однак саме він стояв біля витоків Comedy Club. Також Артур був засновником команди КВН "Нові вірмени". Однак навесні 2006 року сталася трагедія: артист загинув в авіакатастрофі, прямуючи з Єревана до Сочі.

Артур Тумясян pikabu.ru

Гарік Мартиросян

Актор ось уже понад 20 років одружений на Жанні Левіній. У шлюбі у них з'явилося двоє дітей – дочка Жасмин і син Даніель. Однак сімейну ідилію порушують чутки про невірність шоумена. Зокрема, не так давно росЗМІ повідомили про те, що Гарік зраджує Жанні з актрисою Яною Кошкіною.

Гарік Мартиросян з дружиною uznayvse.ru

Тимур Батрутдінов

А ось за 42-річним шоуменом, на відміну від багатьох резидентів, які є зразковими сім'янинами, закріпилася репутація популярного холостяка. Втім нещодавно Тимур опинився в центрі гучного скандалу. РосЗМІ повідомили про те, що у коміка є позашлюбна дочка – 19-річна Ліза, яка зараз живе в Калінінграді.

Більш того, навіть знайшлися очевидці, які бачили Лізу в компанії Батрутдінова. За їх словами, шоумен їздить до дочки та виконує будь-який її каприз.

Тимур Батрутдінов Instagram @timurbatrutdinov

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки заробляють топові російські коміки.