Coldplay зняли яскравий кліп в Києві. Відео

Всесвітньо відомий британський гурт Coldplay презентував кліп на пісню Trouble in Town зі свого студійного альбому Everyday Life.
Зйомки відео проходили в Києві. Відео опубліковано на офіційній сторінці гурту в Youtube.
Скріншот з відео
Над кліпом британських знаменитостей також працювала українська компанія Radioaktive Film. Режисером відео стала ірландка Айофе МакАрдл, відома по співпраці з групою U2.
Як раніше писав OBOZREVATEL, британський співак Tom Misch зняв кліп на свій новий сингл What Kinda Music в Києві. Зйомки пройшли на станції метро "Видубичі".
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