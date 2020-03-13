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13 березня • оновлено в 16:30
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Coldplay зняли яскравий кліп в Києві. Відео

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Всесвітньо відомий британський гурт Coldplay презентував кліп на пісню Trouble in Town зі свого студійного альбому Everyday Life.

Зйомки відео проходили в Києві. Відео опубліковано на офіційній сторінці гурту в Youtube.

Coldplay зняли яскравий кліп в Києві. Відео

Скріншот з відео

Над кліпом британських знаменитостей також працювала українська компанія Radioaktive Film. Режисером відео стала ірландка Айофе МакАрдл, відома по співпраці з групою U2.

Як раніше писав OBOZREVATEL, британський співак Tom Misch зняв кліп на свій новий сингл What Kinda Music в Києві. Зйомки пройшли на станції метро "Видубичі".

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Автор
Марія Дідик
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