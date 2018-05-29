"Чудо в пір'ї": Кіркоров відповів злодіям, але нарвався на критику

Російські співак Філіп Кіркоров звернувся до зловмисників, які вкрали у нього частину сценічних костюмів для нового шоу "Я".

"І ніщо і ніхто не зможе зіпсувати мені мій райдужний настрій або зірвати концерт, навіть не намагайтеся, панове "злодії", особливо після минулої незабутньою божевільною ночі", - написав Кіркоров в Instagram.

Разом з відповіддю Кіркоров опублікував фото в літаку - співак закинув на сусіднє крісло ноги в червоних кросівках.

Читачі почали активно обговорювати взуття зірки: "У жіночому взутті! Ти стать поміняла? Філіпіна ти тепер", "Чудо в пір'ї", "А навіщо ви сидіння псуєте?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, невідомі вкрали вісім сценічних костюмів кордебалету Філіпа Кіркорова загальною вартістю 11 тисяч доларів.