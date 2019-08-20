"Чотири роки разом!" Віктор Павлик зробив зізнання про весілля з молодою коханою

Український співак Віктор Павлик сподівається незабаром одружитися зі своєю коханою, 25-річною Катериною Репяховою.

Таке зізнання він зробив в коментарі "Сегодня.Lifestyle", поділившись подробицями їх стосунків.

"У любові немає віку, немає перешкод. 28 років – різниця немаленька. Вона народилася у 1994 році, а я в той час вже ого-го, як рок грав. Я не боюся, що буду старим, а Катя буде за мною доглядати. Вона знала, на що йде, і повністю приймає мене", – розповів Павлик.

Катерина Репяхова і Віктор Павлик Instagram / repyahovakate

Щодо весілля парочка поки не може визначитися, так як у них занадто щільний концертний графік і багато гастролей.

"Ми вже чотири роки разом, поки про весілля не думали. Я сподіваюся, це скоро станеться і на все життя. Це буде скромно. Катя хоче білу сукню, але пишного святкування точно не буде", – додав артист, уточнивши, що батьком поки теж не поспішає ставати.

Віктор Павлик розповів про весілля з Репяховою Instagram / repyahovakate

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 53-річний Павлик пішов від дружини, з якою прожив разом 7 років. З Репяховою у нього велика різниця у віці – їй 25 років. У зв'язку з інформацією про те, що вони зійшлися, на Катерину накинулися хейтери в мережі.

У липні Репяхова спантеличила шанувальників кільцем на пальці і сукнею, що нагадувала весільну. У мережі запідозрили, що вони одружилися.

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