Чорний лебідь: BTS підірвала тренди фільмом зі словенськими танцюристами

Південнокорейська група BTS підірвала тренди фільмом зі словенськими танцюристами.

Кліп вийшов на ютуб-каналі BTS 17 січня.

Називається він "Чорний лебідь": під пісню BTS в кліпі танцює словенські танцюристи MN Dance Company.

Відео починається з цитати відомої танцівниці Марти Грем: "Танцюрист вмирає двічі. Перший раз, коли припиняє танцювати. І ця перша смерть дуже болюча".

Завдяки цьому відео BTS рвонув 17 січня в світових трендах, викликавши інтерес значної кількості людей.

Ось дані гугл.трендс:

BTS - південнокорейський бойбенд з 7 учасників, сформований в 2013 році.

Вони дуже популярні в мережі.

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