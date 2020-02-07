"Чому ж не попередила, Юлю?" Батьки Началової вперше розповіли про боротьбу співачки зі смертю

Батьки російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня минулого року, розповіли про останні дні життя співачки.

Як передає СтарХит, про боротьбу артистки зі смертю близькі написали у відвертому щоденнику про життя Началової. Так, фрагмент з книги опублікувало видання.

Юлія Началова vokrug.tv

Зокрема, в щоденнику описані її останні дні.

"Ти в лікарні на Жовтневому Полі, в глибокому сні, але ми всі молимося за тебе і сподіваємося на твоє одужання. Здається, весь світ молиться за тебе. Ми з Таїсією не виходимо з клініки, і лікарі обнадіюють нас.

– Витримала першу хвилю зараження – отже, буде жити, – заспокоюють вони.

Я стою біля тебе і гладжу твоє волосся.

– Юлю, ти ж бачиш і чуєш мене, правда? – питаю я тебе. – Ти бійчиня. Ти переможеш свою хворобу. Все буде добре. У нас попереду ще стільки...

І раптом я бачу, як з очей твоїх котяться сльози.

Чому ти плакала? Ти знала? Знала, що підеш від нас?

Чому ж не попередила, Юлю?"

Юлія Началова echo.msk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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