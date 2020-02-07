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8 лютого • оновлено в 08:02
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"Чому ж не попередила, Юлю?" Батьки Началової вперше розповіли про боротьбу співачки зі смертю

6.6т
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Батьки російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня минулого року, розповіли про останні дні життя співачки.

Як передає СтарХит, про боротьбу артистки зі смертю близькі написали у відвертому щоденнику про життя Началової. Так, фрагмент з книги опублікувало видання.

Юлія Началова

Юлія Началова

vokrug.tv

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Зокрема, в щоденнику описані її останні дні.

"Ти в лікарні на Жовтневому Полі, в глибокому сні, але ми всі молимося за тебе і сподіваємося на твоє одужання. Здається, весь світ молиться за тебе. Ми з Таїсією не виходимо з клініки, і лікарі обнадіюють нас.

Витримала першу хвилю зараження отже, буде жити, заспокоюють вони.

Я стою біля тебе і гладжу твоє волосся.

Юлю, ти ж бачиш і чуєш мене, правда? питаю я тебе. Ти бійчиня. Ти переможеш свою хворобу. Все буде добре. У нас попереду ще стільки...

І раптом я бачу, як з очей твоїх котяться сльози.

Чому ти плакала? Ти знала? Знала, що підеш від нас?

Чому ж не попередила, Юлю?"

Юлія Началова

Юлія Началова

echo.msk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Міхно
Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
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