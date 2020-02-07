"Чому ж не попередила, Юлю?" Батьки Началової вперше розповіли про боротьбу співачки зі смертю

Батьки російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня минулого року, розповіли про останні дні життя співачки.
Як передає СтарХит, про боротьбу артистки зі смертю близькі написали у відвертому щоденнику про життя Началової. Так, фрагмент з книги опублікувало видання.
Юлія Началова
vokrug.tv
Зокрема, в щоденнику описані її останні дні.
"Ти в лікарні на Жовтневому Полі, в глибокому сні, але ми всі молимося за тебе і сподіваємося на твоє одужання. Здається, весь світ молиться за тебе. Ми з Таїсією не виходимо з клініки, і лікарі обнадіюють нас.
– Витримала першу хвилю зараження – отже, буде жити, – заспокоюють вони.
Я стою біля тебе і гладжу твоє волосся.
– Юлю, ти ж бачиш і чуєш мене, правда? – питаю я тебе. – Ти бійчиня. Ти переможеш свою хворобу. Все буде добре. У нас попереду ще стільки...
І раптом я бачу, як з очей твоїх котяться сльози.
Чому ти плакала? Ти знала? Знала, що підеш від нас?
Чому ж не попередила, Юлю?"
Юлія Началова
echo.msk.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові й загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджерка артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршання стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогерка Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і дійшла висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хворобу Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову терміново прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. За кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося внаслідок набряку легень і мозку, що виник під час ускладнення хвороби.
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