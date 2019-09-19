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19 вересня • оновлено в 11:08
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Чому Заворотнюк захворіла на рак: стали відомі можливі причини

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Російська актриса Анастасія Заворотнюк, у якої, за чутками, четверта стадія раку мозку, могла отримати хворобу в "спадок", оскільки два члени її сім'ї померли швидше за все від онкології.

Як повідомляє "РБК-Україна", вперше біль втрати зірка пізнала у 2014 році, коли у віці 69 років не стало її батька Юрія. Офіційною причиною його смерті назвали "тривалу хворобу". Більш точних даних на той момент сім'я Заворотнюк повідомити не побажала.

Чому Заворотнюк захворіла на рак: стали відомі можливі причини

Анастасія Заворотнюк

Фото: unian.ua

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А через чотири роки, на початку 2018 року, актриса втратила ще одну близьку людину — старшого брата Святослава, якому було всього 52 роки. Офіційною причиною смерті медики назвали перитоніт. Однак, що могло викликати серйозне запалення очеревини — не вказувалося. Як і у випадку з батьком — сім'я Заворотнюк вирішила не розповідати подробиць.

Чому Заворотнюк захворіла на рак: стали відомі можливі причини

Анастасія Заворотнюк з братом і батьками

Фото: rbc.ua

Зазначимо, за словами видання, хвороби родичів Заворотнюк також були пов'язані з онкологією і цілком ймовірно, актриса мала схильність до цього захворювання.

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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