Чому Заворотнюк захворіла на рак: стали відомі можливі причини

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, у якої, за чутками, четверта стадія раку мозку, могла отримати хворобу в "спадок", оскільки два члени її сім'ї померли швидше за все від онкології.

Як повідомляє "РБК-Україна", вперше біль втрати зірка пізнала у 2014 році, коли у віці 69 років не стало її батька Юрія. Офіційною причиною його смерті назвали "тривалу хворобу". Більш точних даних на той момент сім'я Заворотнюк повідомити не побажала.

Анастасія Заворотнюк Фото: unian.ua

А через чотири роки, на початку 2018 року, актриса втратила ще одну близьку людину — старшого брата Святослава, якому було всього 52 роки. Офіційною причиною смерті медики назвали перитоніт. Однак, що могло викликати серйозне запалення очеревини — не вказувалося. Як і у випадку з батьком — сім'я Заворотнюк вирішила не розповідати подробиць.

Анастасія Заворотнюк з братом і батьками Фото: rbc.ua

Зазначимо, за словами видання, хвороби родичів Заворотнюк також були пов'язані з онкологією і цілком ймовірно, актриса мала схильність до цього захворювання.

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