Чому загорілася могила Децла: встановлена причина

Працівники П'ятницького цвинтаря в Москві повідомили причину пожежі на могилі російського хіп-хоп виконавця Децла (Кирила Толмацького).

Так, як повідомляє телеканал "360", виною події стала любов фанатів до виконавця.

Децл Cosmo.ru

За словами працівників, шанувальники Децла поставили на його могилу поминальні свічки, вогонь від яких перекинувся на пластикові вінки.

"Встановлено, що займання сталося після відвідин могили шанувальниками артиста. В результаті безвідповідального використання поминальних свічок сталося загоряння пластикових вінків", — повідомили в прес-службі.

Децл Собеседник

Співробітники ритуальної установи пообіцяли близьким артиста допомогти відновити могилу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Децл помер в ніч на 3 лютого після свого виступу на закритій вечірці в Іжевську.

Перед смертю у Толмацького трапився напад – у артиста спершу почали боліти кисті рук, потім він втратив свідомість.

Його концертний директор зазначив, що музикант раптово зблід, сів у крісло і помер.

Багато хто підозрював, що причиною є наркотики. Однак розтин показав, що в організмі відсутні речовини.

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