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27 грудня • оновлено в 09:48
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Чому загорілася могила Децла: встановлена причина

3.8т
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Працівники П'ятницького цвинтаря в Москві повідомили причину пожежі на могилі російського хіп-хоп виконавця Децла (Кирила Толмацького).

Так, як повідомляє телеканал "360", виною події стала любов фанатів до виконавця.

Децл

Децл

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За словами працівників, шанувальники Децла поставили на його могилу поминальні свічки, вогонь від яких перекинувся на пластикові вінки.

"Встановлено, що займання сталося після відвідин могили шанувальниками артиста. В результаті безвідповідального використання поминальних свічок сталося загоряння пластикових вінків", — повідомили в прес-службі.

Децл

Децл

Собеседник

Співробітники ритуальної установи пообіцяли близьким артиста допомогти відновити могилу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Децл помер в ніч на 3 лютого після свого виступу на закритій вечірці в Іжевську.

  • Перед смертю у Толмацького трапився напад – у артиста спершу почали боліти кисті рук, потім він втратив свідомість.

  • Його концертний директор зазначив, що музикант раптово зблід, сів у крісло і помер.

  • Багато хто підозрював, що причиною є наркотики. Однак розтин показав, що в організмі відсутні речовини.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Децл (Кирило Тлумацький)
Місце
Росія
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