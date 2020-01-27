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27 січня • оновлено в 18:18
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"Чому я не сокіл, чому не літаю?" Скандальний Панін розпалив дискусію в мережі віршем українською мовою

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Скандальний російський актор Олексій Панін поділився з підписниками віршем українського поета Олександра Петренка "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю...", тим самим розпаливши дискусію в мережі.

Так, він його опублікував на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що таким чином Панін вирішив згадати про свої зйомки в Україні, які відбулися близько 10 років тому.

Олексій Панін

Олексій Панін

Фото: instagram/actor_ap

"Дивлюсь я на небо та й думку гадаю: чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені, Боже, ти крила не дав? Я б землю покинув і в небо злітав..." Ось з таким виразом обличчя починався кожен ранок в Києві на проєкті "Зірка+Зірка". Що ми робили більше: співали або пили, вже не зрозуміло", – написав актор.

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Олексій Панін

Олексій Панін

Фото: instagram/actor_ap

Деякі шанувальники Паніна несподівано занепокоїлися, що актор натякає цим постом на те, що збирається кудись переїжджати з країни. У той час як інші заявили, що чекають його в Україні.

"Чому я не сокіл, чому не літаю?" Скандальний Панін розпалив дискусію в мережі віршем українською мовою
"Чому я не сокіл, чому не літаю?" Скандальний Панін розпалив дискусію в мережі віршем українською мовою
"Чому я не сокіл, чому не літаю?" Скандальний Панін розпалив дискусію в мережі віршем українською мовою
"Чому я не сокіл, чому не літаю?" Скандальний Панін розпалив дискусію в мережі віршем українською мовою
"Чому я не сокіл, чому не літаю?" Скандальний Панін розпалив дискусію в мережі віршем українською мовою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Панін вибачився перед українцями за розв'язану Росією війну, позначивши у публікації на своїй сторінці в Instagram президента України Володимира Зеленського.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Олексій Панін
Місце
Росія
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцам предостережение: говорят, что особому риску заразиться подвержены украиномовные... коронавирус думает, что перед ним скотина/тварина, и набрасывается на жертву...
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